Желающих приобрести ее за 90 тысяч рублей оказалось крайне мало

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Примерно неделю назад в российских магазинах появились новенькие видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, но цены на них оказались гораздо выше ожидаемых – большинство модификаций предлагались за 88, а то и более, чем за 90 тысяч рублей. Тем не менее, уже сегодня, 13 января найти в продаже RTX 4070 Ti за 81 тысячу не составляет труда – всего за неделю модель рекордно подешевела, сбросив около 10% от изначальной цены. Возможно, то же самое в ближайшем будущем произойдет и с только-только появившейся в продаже в России оперативной памятью DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800, но велика вероятность, что комплекты, состоящие из двух модулей по 16 ГБ, раскупят и по 30-40 тысяч рублей. Дешевеют, кстати, и SSD – например, двухтерабайтный Samsung 990 Pro.

Так, в «Регарде» и «Ситилинке» за 81 тысячу можно приобрести RTX 4070 Ti Palit GameRock Classic – в настоящий момент это самая доступная из модификаций, при этом обладающая качественной системой охлаждения, легко справляющейся с не самым горячим по современным меркам GPU. Примечательно, что графические ускорители RTX 4080 при этом дешеветь не спешат – в крупных сетях даже наиболее бюджетные версии «четыре тысячи восьмидесятых» предлагаются дороже 105 тысяч рублей – вряд ли в этом месяце цена на них опустится ниже 100 тысяч. В таких условиях многие геймеры, обладающие достаточным бюджетом, предпочитают сразу приобретать топовую модель, RTX 4090, предлагающую гораздо более привлекательный показатель «FPS на рубль», чем суперфлагманы предыдущих поколений.

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