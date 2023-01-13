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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Оперативная память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800 появилась в одном из магазинов РФ
Стоимость комплектов довольно высока, но они все равно наверняка найдут своих покупателей
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке


Несмотря на то, что в зарубежных магазинах уже давно можно было приобрести комплекты оперативной памяти DDR5 с частотой 7200, 7600 и 7800 МГц, российские ритейлеры их завозить не спешили – новенькие процессоры, видеокарты и материнские платы появлялись в продаже в «Ситилинке» и «Регарде» гораздо оперативнее. Тем не менее, доставляющий по всей России московский магазин наконец-то пополнил свой ассортимент высокочастотными наборами ОЗУ, основанными на обладающих отличным разгонным потенциалом чипах Hynix A-Die.

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Комплект из двух шестнадцатигиговых планок G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 можно приобрести в «Регарде» примерно за 30 тысяч рублей, и это отличный выбор для производительных игровых конфигураций на основе старших процессоров Intel Raptor Lake и материнских плат на чипсете Z790 в связке с флагманским графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4090. По мнению многих энтузиастов, из всех актуальных линеек памяти с частотой 7200+ МГц именно у решений G.Skill самые эффективные радиаторы, обеспечивающие при адекватном побочном обдуве модулям комфортный температурный режим.



Предлагает «Регард» и комплекты с еще более высокой частотой, и, несмотря на достаточно высокие цены, они наверняка найдут своих покупателей. Так, набор G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7600 16 ГБ x 2 на момент написания данной новости оценивается ритейлером в 37 тысяч рублей, а самый продвинутый в настоящий момент комплект DDR5-7800 16 ГБ x 2 – в 41 тысячу рублей, при этом для двух младших наборов производителем заявлено напряжение 1.4В, а для старшего – 1.45В.

Купить оперативную память DDR5 в «Регарде»

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