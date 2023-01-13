Цены на комплектующие реагируют на изменение курса национальной валюты

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Пару недель назад в доставляющем заказы по всей России магазине «Регард» появился твердотельный накопитель Samsung 990 Pro в версиях на 1 и 2 терабайта. Двухтерабайтная модель на старте продаж предлагалась за 28470 рублей, но к середине января подешевела почти на тысячу – вероятно, на цене сказались усиление национальной валюты и сравнительно низкий спрос на новинку – обычным геймерам, как правило, хватает менее производительных SSD, энтузиасты же ждут появления в продаже решений с поддержкой интерфейса PCI-Express 5.0. Кстати, о новинках – в «Регарде» наконец-то появились комплекты оперативной памяти DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800.



Интересным вариантом в подобных условиях выглядит предыдущий флагманский накопитель южнокорейской корпорации, Samsung 980 Pro, предлагающийся в двухтерабайтном варианте за 22 тысячи рублей. Для более экономных геймеров в ассортименте «Регарда» имеется ADATA Legend 960 2 ТБ за 16 тысяч, тем же пользователям, чей бюджет на приобретение SSD ограничен 7-8 тысячами рублей, можно порекомендовать рассмотреть терабайтную версию популярного твердотельного накопителя ADATA XPG SX8100. При этом цены на SSD, как и на другие комплектующие, демонстрируют прямую зависимость от курса рубля, причем повышают магазины их, как правило, стремительно, а снижают неохотно. С учетом экономической нестабильности, не стоит откладывать запланированные покупки – падение курса рубля и удорожание высокотехнологичной продукции могут произойти в любой момент.

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