AMD снова "намудрила" с программным обеспечением

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Поклонники продукции Intel и NVIDIA любят «троллить» пользователей процессоров и видеокарт AMD за якобы «кривое» программное обеспечение, выпускаемое компанией. В большинстве случаев подобные выпады не имеют под собой реальных оснований, но на этот раз поругать AMD действительно есть за что. Одновременно с выходом новых процессоров Ryzen сокета AM5 фирма выпустила обновление AGESA 1.0.0.4, необходимое для поддержки материнскими платами новых чипов, а также для разблокировки некоторых функций, например, касающихся оверклокинга и андервольтинга. Тем не менее, как оказалось, апдейт оказался с подвохом – он отключает от одного до нескольких ядер у некоторых экземпляров процессоров Ryzen 7 7600X.

Как удалось выяснить энтузиастам, речь идет о тех CPU, которые собраны из двух CCD чиплетов. Компании MSI, ASUS, GIGABYTE и ASRock уже удалили проблемные обновления BIOS со своих официальных ресурсов – в ближайшее время выйдут обновленные версии прошивок, лишенные упомянутого недостатка. В настоящий момент пользователям систем на базе сокета AM5 рекомендуется воздерживаться от установки обновлений BIOS и ждать появления на сайтах производителей материнских плат исправленных версий.

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