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Многие российские геймеры надеялись, что видеокарта RTX 4070 Ti, она же переименованная RTX 4080 с 12 ГБ видеопамяти, окажется гораздо доступнее, чем RTX 4080. К сожалению, их надежды не оправдались – новенький графический ускоритель появился в отечественных магазинах достаточно быстро, но цены, в основном, стартуют от 89-90 тысяч рублей, а за продвинутые модификации придется отдать более 100 тысяч рублей, что смотрится совершенно нерациональным выбором с учетом того, что за 106 тысяч в Регарде уже можно приобрести RTX 4080 от Palit – гораздо более производительную видеокарту, обладающую, к тому же, 16 гигабайтами памяти.
В Ситилинке самая доступная RTX 4070 Ti – это Palit GameRock Classic, предлагающаяся за 89 тысяч, в Регарде же она стоит еще на 6 тысяч дороже. Как правильно подметили на многих русскоязычных ресурсах, посвященных компьютерным комплектующим, в подобных условиях многие геймеры предпочтут или немного добавить до RTX 4080, или и вовсе подкопить на ультимативный вариант – RTX 4090, хотя тот и смотрится для разрешений FullHD и QuadHD несколько избыточным. С другой стороны, «четыре тысячи девяностую» можно купить за 150 тысяч рублей, что по сравнению с 90 тысячами за RTX 4070 Ti не кажется какой-то запредельной суммой. Если со стоимостью RTX 4080 переборщила сама NVIDIA, установив рекомендованную цену в 1199 долларов, то с RTX 4070 Ti слишком большую наценку установили уже российские магазины – вероятно, если курс рубля не упадет, модель в ближайшем будущем подешевеет.