Соответствующий закон вступит в силу через 10 дней

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После введения рядом государств санкций против России, в стране был разрешен параллельный импорт товаров компаний, прекративших на территории РФ свою деятельность. При этом список подобного рода продукции утверждается Минпромторгом. Подобное решение показало пусть умеренную, но все-таки эффективность: цены на ввезенные посредством механизмов параллельного импорта товары выше, чем на поставляющиеся стандартным способом, а их ассортимент – ниже, но это лучше, чем полное отсутствие.

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Опыт России решили использовать и в Республике Беларусь – соответствующий закон уже опубликован на официальном правовом ресурсе страны, и через 10 дней после публикации он вступит в силу. Как сообщает Telegram-канал «Правительство Беларуси», цель законопроекта – не допустить дефицита товаров и обеспечить достаточное насыщение рынка. Как и в России, государственные регуляторы будут вести специальный перечень продукции, разрешенной к параллельному импорту – ввозить без разрешения правообладателей любые товары будет по-прежнему нельзя. Так, если компания продолжает работать на белорусском рынке, то ввозить ее продукцию посредством параллельного импорта не допускается. Примечательно, что закон касается не только физических товаров, но и программного обеспечения, а также различного рода контента – например, музыки и фильмов.