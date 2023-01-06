Самая доступная из модификаций предлагается за 80 с лишним тысяч рублей

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Сеть магазинов DNS в этом году неоднократно вызывала негодование у покупателей – например, вскоре после выхода RTX 4090, когда ритейлер не анонсировал день начала продаж видеокарты якобы с целью защиты от перекупщиков, и использовал систему, которая официально называлась «каруселью», а в народе – «лоховской каруселью». Суть этой системы заключалась в том, что просто взять и купить желанный графический ускоритель первое время было нельзя – надо было попасть в число счастливчиков, которым рандомайзер позволит перейти на страницу оплаты. Примечательно, что карты «вбрасывались» на сайт в случайные дни в 8-10 часов утра по московскому времени – видимо, сотрудники DNS считают, что люди, готовые отдать 150+ тысяч рублей за видеокарту, должны каждый день вставать по будильнику и мониторить их ресурс на предмет появления нужного им товара.

На этот раз потребителей возмутили крайне высокие цены на новенькую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti – самая доступная из модификаций предлагается в DNS дороже 80 тысяч рублей, при том, что RTX 4080 стоит не сильно больше 100 тысяч, но обладает гораздо более высокой производительностью и 16 ГБ видеопамяти. Судя по всему, ритейлер решил установить на карту гораздо более высокую наценку, чем на RTX 4090 Ti и RTX 4080, за что заслуженно «отхватил» в комментариях. Часть из них вы можете увидеть на прикрепленных к новости скриншотах.

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