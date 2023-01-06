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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
Самая доступная из модификаций предлагается за 80 с лишним тысяч рублей
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

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Сеть магазинов DNS в этом году неоднократно вызывала негодование у покупателей – например, вскоре после выхода RTX 4090, когда ритейлер не анонсировал день начала продаж видеокарты якобы с целью защиты от перекупщиков, и использовал систему, которая официально называлась «каруселью», а в народе – «лоховской каруселью». Суть этой системы заключалась в том, что просто взять и купить желанный графический ускоритель первое время было нельзя – надо было попасть в число счастливчиков, которым рандомайзер позволит перейти на страницу оплаты. Примечательно, что карты «вбрасывались» на сайт в случайные дни в 8-10 часов утра по московскому времени – видимо, сотрудники DNS считают, что люди, готовые отдать 150+ тысяч рублей за видеокарту, должны каждый день вставать по будильнику и мониторить их ресурс на предмет появления нужного им товара.

На этот раз потребителей возмутили крайне высокие цены на новенькую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti – самая доступная из модификаций предлагается в DNS дороже 80 тысяч рублей, при том, что RTX 4080 стоит не сильно больше 100 тысяч, но обладает гораздо более высокой производительностью и 16 ГБ видеопамяти. Судя по всему, ритейлер решил установить на карту гораздо более высокую наценку, чем на RTX 4090 Ti и RTX 4080, за что заслуженно «отхватил» в комментариях. Часть из них вы можете увидеть на прикрепленных к новости скриншотах.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

За пост начислено вознаграждение
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#nvidia #видеокарты #россия #графические ускорители #dns #rtx 4070 ti #магазин
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Fizik56
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Цена пока для хомяков, пускай затариваются. Через пару мес от 70т будет, если курс в космос не полетит.
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
Sammie Vanhalen
08:54
Данный тест использовать некорректно, и результаты его ничего не значат. Сколько можно это обмусоливать уже? Авторов таких статей нужно в бан слать.
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warmuza
08:53
к марту будет от 72
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
warmuza
08:51
собсна, всё в точности, как я ещё вчера писал, инсайд оказался верным Кстати, сами магазины первую партию покупали по 72-75 тыщ.
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
Саша Головач
08:51
Малолетние "гении" в комментах напишут о том, какой проц слабый и все бабло поделили. Для общества потребителей сидящих на шее у мамки, самое главное игрушки поиграть, им плевать что проц не для этого
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kib@rg
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Интересно, что сейчас DNS ответит, опять майнеры во всем виноваты?
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
help
08:41
днс уже порадовал 50% накруткой цены
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti продается в США и Европе почти по рекомендованной цене
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