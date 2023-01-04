От трех триллионов остались только два

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Около года назад Apple стала первой американской компанией, достигшей капитализации в 3 триллиона долларов США, и казалось, что планомерный рост продолжится и дальше. Но вмешался геополитический и экономический кризис – как пишет Axios, за 12 месяцев корпорация потеряла 1 триллион долларов капитализации. Первые же торги в 2023 году привели к снижению стоимости акций «яблочных» на 4 процента – инвесторы и трейдеры опасаются как за уровень спроса на продукцию фирмы, так и за производство iPhone 14 – в Китае, где собирается 90% старших модификаций этих смартфонов, по-прежнему свирепствует коронавирус.

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Как считают эксперты, значительное влияние на ситуацию окажет финансовый отчет компании из Купертино по итогам важнейшего в году квартала, на который выпадают рождественские каникулы. Ждут инвесторы и официального прогноза Apple на будущее. Впрочем, ожидать серьезной положительной динамики было бы преждевременно – если в 2021 году акции компании пошли вверх из-за хорошего спроса на ее продукцию и постепенной отмены в мире антикоронавирусных мер, то нынешний кризис вряд ли разрешится в течение ближайших нескольких месяцев – высокая инфляция и тревожный новостной фон сильно повлияли на поведение потребителей.