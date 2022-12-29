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[Zero] За пост начислено вознаграждение
«Лаборатория Касперского» рассказала об очередном способе кражи аккаунтов в Telegram
Речь идет об одной из многочисленных схем фишинга
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Как сообщает «Лаборатория Касперского», ближе к концу года широкое распространение получила очередная мошенническая схема, направленная на хищение аккаунтов в Telegram при помощи фишинга. Суть схемы довольно проста: некто из контакт-листа жертвы присылает ей ссылку якобы на онлайн-голосование или розыгрыш призов, часто «переработанную» при помощи сервиса для сокращения ссылок. На самом же деле ссылка отправляется не кем-то из знакомых пользователя, а используемым злоумышленниками ботом с уже взломанной учетной записи.

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На фишинговом ресурсе пользователю предлагается ввести свой номер телефона, а в дальнейшем – и код, пришедший ему в Telegram. Если тот совершает эти действия, и у него не включена двухфакторная аутентификация с паролем, то его учетная запись оказывается в руках мошенников, после чего по его контакт-листу тоже производится фишинговая рассылка при помощи бота. «Лаборатория Касперского» предупреждает: не стоит вводить код, отправленный Telegram где либо, кроме самого мессенджера. Помимо этого, специалисты по информационной безопасности советуют использовать двухфакторную аутентификацию со сложным паролем.

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