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Как сообщает телеграм-канал Data1eaks, после раскрытия более, чем 4 тысяч сканов паспортов водителей сервиса «Ситимобил», неизвестные хакеры выложили в открытый доступ базу данных с почти 4 миллионами номеров мобильных телефонов, принадлежащих как водителям, так и пассажирам. Также в слитой базе содержатся ID клиентов, сведения о количестве поездок и прочая информация. ФИО и адреса граждан злоумышленники не опубликовали, но, судя по их заявлениям, могут опубликовать в ближайшее время.
Представитель компании «Ситимобил» в разговоре с журналистами принес извинения пострадавшим от утечки и уточнил, что фирма проводит внутреннее расследование и принимает на себя ответственность за инцидент, поскольку отвечает за предоставленные ей данные. Тем не менее, о каких-либо финансовых компенсациях сказано не было.
С начала года данные российских граждан, в том числе, и персональные, утекли у множества различных компаний – суммарное количество пострадавших насчитывает десятки миллионов человек. К сожалению, большинство фирм отделываются мизерными, с учетом масштабов утечек, штрафами в размере 40-50 тысяч рублей, и не предоставляют своим клиентам никакой компенсации.