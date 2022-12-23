А также дало еще ряд простых, но полезных советов по кибербезопасности

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

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Перед католическим Рождеством американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало рекомендации для интернет-пользователей, связанные с информационной безопасностью. Один из главных советов ведомства – установить блокировщик рекламы, поскольку различного рода мошенники часто используют фишинговые сайты, мимикрирующие под официальные ресурсы известных брендов, и продвигают их с помощью тех или иных рекламных форматов.

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Другие рекомендации ФБР ранее неоднократно приводились специалистами по информационной безопасности. Например, эксперты бюро советуют проверять адресную строку браузера – мошенники часто используют домены, отличающиеся от адресов крупных компаний всего одним символом. Еще один способ снизить вероятность попадания на мошеннические ресурсы – вводить URL вручную вместо того, чтобы переходить по ссылкам, предоставляемым поисковой системой. Имеются у ФБР рекомендации и для бизнеса – использовать средства защиты доменов и предупреждать клиентов о наиболее распространенных мошеннических схемах, а также внедрять двухфакторную аутентификацию и рассказывать о базовых правилах информационной безопасности.