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[Zero] За пост начислено вознаграждение
ФБР порекомендовало интернет-пользователям использовать блокировщики рекламы
А также дало еще ряд простых, но полезных советов по кибербезопасности
рекомендации
ASUS 3050 все еще за 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming

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Перед католическим Рождеством американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало рекомендации для интернет-пользователей, связанные с информационной безопасностью. Один из главных советов ведомства – установить блокировщик рекламы, поскольку различного рода мошенники часто используют фишинговые сайты, мимикрирующие под официальные ресурсы известных брендов, и продвигают их с помощью тех или иных рекламных форматов.

рекомендации
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
13600K очень дешево в Регарде

Другие рекомендации ФБР ранее неоднократно приводились специалистами по информационной безопасности. Например, эксперты бюро советуют проверять адресную строку браузера – мошенники часто используют домены, отличающиеся от адресов крупных компаний всего одним символом. Еще один способ снизить вероятность попадания на мошеннические ресурсы – вводить URL вручную вместо того, чтобы переходить по ссылкам, предоставляемым поисковой системой. Имеются у ФБР рекомендации и для бизнеса – использовать средства защиты доменов и предупреждать клиентов о наиболее распространенных мошеннических схемах, а также внедрять двухфакторную аутентификацию и рассказывать о базовых правилах информационной безопасности.

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#сша #хакеры #информационная безопасность #кибербезопасность #реклама #фишинг #фбр #блокировщики рекламы
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Мажор
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Потому что ты нищий
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
Вежливый N-A-S-A_M_S
18:09
https://t.me/strelkovii/3601
В. Путин обещает «пощёлкать» ЗРК Patriot и рассказал о причинах затягивания хода СВО в Украине
Вежливый N-A-S-A_M_S
18:07
то что ты дурик и так понятно.
В. Путин обещает «пощёлкать» ЗРК Patriot и рассказал о причинах затягивания хода СВО в Украине
Mostack
18:07
лазером скорее всего. Может кто еще точно знает...
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
daimos
18:07
Забрызгает же?! Я понимаю там всякие анхлии - с одного берега на другой перехлестнет, и острова как не было, но это же соединенные матьих штаты, все-таки...Тут еще никиту сергееча вспомнить можно бы
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ахахаxа
18:07
бахмут если берут щас,это значит всё хохляцкой публике
Рубль после стремительного падения начал резко укрепляться
1TronpmG5
18:05
Там до конца истории еще очень далеко. Заканчивать эту историю никому не выгодно. Еще даже велосипедная британия не пала. :)
Рубль после стремительного падения начал резко укрепляться
dmitry07
18:04
Для новостей сгодится любой повод.
Россия запретит продажу своей нефти по контрактам с потолком цен
Joulu
18:04
Вопрос автору. Каким методом на этом чипе ("TU106-410-A1") нанесена маркировка ? Гравировка или краска ? По фотографии не ясно.
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
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