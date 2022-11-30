Из-за антикоронавирусных ограничений и протестов рабочих Apple теряет прибыль

Авторитетный аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо, специализирующийся на продукции корпорации Apple и ранее неоднократно выдававший точные прогнозы, сообщил, что компания Foxconn может потерять звание эксклюзивного сборщика будущих смартфонов iPhone 15 Pro из-за жестких антикоронавирусных ограничений и связанных с ними протестов на заводе в Чжэнчжоу. Минг-Чи Куо считает, что цепочка событий может привести к тому, что суммарно Apple недополучит до 15-20 миллионов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Ранее другие эксперты сообщали, что в текущем квартале «яблочные» недосчитаются 3-6 миллионов смартфонов.

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Apple уже разместила заказы на сборку iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max у компаний Pegatron и Luxshare, но первые поставки начнутся только в конце декабря или в январе. По мнению аналитика, компания из Купертино больше не желает сталкиваться с потерями прибыли из-за проблем у единственного или ключевого партнера, а потому будет диверсифицировать заказы и расширять список сборщиков. Тем временем Foxconn отчаянно пытается решить проблему с протестами сотрудников, предлагая оставшимся работать в условиях жестких антикоронавирусных мер доплату по 1800 долларов в ближайшие 2 месяца.