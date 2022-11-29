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Графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4080 продается в 3-4 раза хуже абсолютного флагмана нынешней линейки, RTX 4090, и в этом, по мнению как рыночных аналитиков, так и простых любителей компьютерных игр, нет ничего удивительного. Главная причина заключается в том, что рекомендованная стоимость новенькой видеокарты составляет внушительные 1199 долларов США, когда ее предшественница, RTX 3080, предлагалась всего за 699 долларов. В таких условиях многие геймеры предпочитают подкопить денег и приобрести гораздо более производительную RTX 4090 за 1599 единиц американской валюты.
Как показал опрос, проведенный популярным ресурсом TechPowerUp, наиболее справедливой ценой для RTX 4080 посетители сайта считают 700 или 800 долларов, также велик процент людей, полагающих, что стоимость устройства должна быть еще ниже – в диапазоне от 400 до 600 долларов. Впрочем, с учетом глобальной инфляции, проблем с логистикой и других факторов, такая стоимость уже смотрится не слишком реалистично. В комментариях на тематических ресурсах часто встречается мнение, что адекватной ценой в случае RTX 4080 можно было бы считать 800-900 долларов, но, если бы она была выполнена на основе того же GPU, что и RTX 4090. С учетом же использования чипа на ступеньку ниже нынешняя стоимость в 1199 долларов выглядит завышенной, что понимают и ритейлеры – некоторые европейские и американские магазины уже начали продавать новинку дешевле.