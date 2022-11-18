В Минфине инициативу уже поддержали

Как рассказал журналистам РИА Новости глава комитета по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков, в Госдуму РФ был внесен новый законопроект о майнинге – парламентарии намерены добиваться его рассмотрения и принятия во всех трех чтениях уже в декабре текущего года, поскольку планируется, что действовать прописанные в нем законодательные нормы начнут сразу с 1 января.

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Как считает Аксаков, деятельность по майнингу весьма актуальна для России, тем не менее, сейчас в стране отсутствут надлежащее правовое регулирование данной отрасли. Принятие законопроекта, по мнению депутата, позволит майнерам и криптотрейдерам вести свою деятельность в рамках правового поля. Требования же к физлицам и компаниям, занимающимся добычей различных коинов, будут устанавливаться правительством при консультативной поддержке Банка России. Также возможен запрет рекламы коинов и криптовалютных проектов, нацеленной на неограниченную аудиторию.

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В Минфине РФ законопроект уже поддержали, так что вероятность того, что он будет принят, достаточно высока. Впрочем, как здраво замечают пользователи посвященных криптовалютам ресурсов, сейчас отрасль находится в упадке в связи с криптозимой, поэтому принятие законопроекта вряд ли позволит пополнить бюджет страны большим количеством налогов.