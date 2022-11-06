Сейчас хорошее время для приобретения нового ПК или апгрейда

реклама

Как сообщает издание «Известия», ссылаясь на информацию, полученную от представителей российских ритейлеров и аналитических компаний, стоимость компьютерных комплектующих в стране упала до минимальных значений за последние 4 месяца. По мнению многих экспертов, сейчас хорошее время для приобретения нового ПК или апгрейда старого – если курс рубля снизится, то цены на железо, напротив, вырастут.

Сильнее всего за последние месяцы подешевели графические ускорители – благодаря завершению майнинг-лихорадки и заполнению вторичного рынка огромным количеством видеокарт, которые выставляют на продажу криптодобытчики. Положительным для потребителей фактором является и стабилизация курса национальной валюты – весной и в начале лета розничные сети закладывали в цены риски обрушения рубля, но продуманные действия Центробанка и экономического блока правительства помогли успокоить бизнес-сообщество.

Упали цены и на процессоры и оперативную память – во многом это связано с выходом новых поколений CPU Intel и AMD, а также с появлением модулей и комплектов ОЗУ DDR5 со все более высокими тактовыми частотами. Что же касается SSD – они дешевеют из-за избытка на глобальном рынке чипов памяти, образовавшегося в связи со снижением спроса. Стоит отметить и постепенное восстановление полупроводниковой промышленности и логистики после пандемии коронавируса – она, конечно, еще не завершилась, но человечество смогло к ней адаптироваться.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Снижение цен заметили не только эксперты и журналисты, но и простые потребители – по данным ритейлеров, спрос на компьютерное железо по сравнению с первыми месяцами года вырос на 100-300%. Многие геймеры, долго ожидавшие возможности сменить, наконец, видеокарту, пользуются удобным моментом и приобретают заодно и другие комплектующие – неизвестно, сколько они будут стоить через несколько месяцев.