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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Илон Маск разрешит прикреплять к твитам длинный текст
Сейчас сообщения в Twitter ограничены 280 символами
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Как заявил все-таки купивший социальную сеть Twitter американский миллиардер Илон Маск, в скором времени пользователи смогут прикреплять к своим твитам длинный текст. Сейчас длина твита ограничена 280 символами, и, судя по всему, этот лимит останется на том же уровне, прикрепленное же сообщение, вероятно, можно будет раскрыть по наведению курсора мыши, клику или касанию (на мобильных устройствах).

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По словам Маска, появление описанной возможности положит конец абсурдным ситуациям, когда к твитам прикрепляют скриншоты из текстового редактора, если мысль, которую хочет выразить автор, не умещается в 280 знаков. Как и сокращение сотрудников, а также будущее смягчение правил модерации контента и введение платных галочек верификации для известных личностей, это только часть кардинальных изменений, которые ждут Twitter – его новый владелец неоднократно высказывался по поводу того, что он хочет сделать ресурс «самым достоверным источником информации в мире». Как считают эксперты, в ближайшие недели и месяцы в СМИ будет еще много новостей о Twitter, причем некоторые из них будут довольно неоднозначными. Например, по данным Bloomberg, Маск планирует запретить почти для всех сотрудников удаленную работу.

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#илон маск #twitter #соцсети
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