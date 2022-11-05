А на те, что есть, ритейлеры устанавливают завышенные цены

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Видеокарты Intel Arc вышли крайне «сырыми», особенно с программной точки зрения, поэтому компьютерщики и геймеры отнеслись к их релизу скептически. Вероятно, понимали, что первый блин может выйти комом, и в самой компании, потому что, несмотря на недавний релиз, графические ускорители Arc, кроме младшего A380, крайне сложно найти в продаже даже в США и Европе. Те же экземпляры, что все же имеются на складах, ритейлеры выставляют по явно завышенным ценам – и это при том, что модели NVIDIA Ampere, напротив, значительно подешевели и смотрятся намного привлекательнее, чем GPU Intel.

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Констатировать, что запуск Arc провалился, можно уже сейчас, главный же вопрос заключается в том, планировала ли вообще Intel массово продавать эти видеокарты, или их релиз был скорее «для галочки», для демонстрации того, что у компании есть пусть и проблемный, но все-таки готовый продукт. Как считают многие эксперты, дальнейшая судьба дискретной графики Intel будет зависеть от того, сможет ли микропроцессорный гигант исправить свои ошибки и в следующий раз более выпустить привлекательную по своим характеристикам и адекватную по соотношению цены и производительности линейку. Большинство полагает, что нет – порог входа на рынок игровых видеокарт невероятно высок, и даже много лет выпускающей встроенную графику в составе процессоров Intel может понадобиться несколько итераций для доведения своих продуктов до ума.