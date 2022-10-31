Оно на 30% ниже, чем у решений GIGABYTE предыдущего поколения







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Компания GIGABYTE, выпускающая широкий ассортимент компьютерных комплектующих, включая материнские платы, графические ускорители, твердотельные накопители и многое другое, представила новую линейку PCI-Express 4.0 SSD AORUS Gen4 5000E, на данный момент состоящую из двух моделей емкостью 500 ГБ и 1 ТБ. Сообщается, что одним из ключевых преимуществ решений является пониженное на 30% по сравнению с версиями предыдущего поколения энергопотребление, равное всего 4.2-4.3 Вт. Если верить GIGABYTE, новинки не нуждаются в дополнительных радиаторах и способны работать без перегрева и троттлинга даже в высоконагруженных сценариях использования, а потому хорошо подойдут для ноутбуков.

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Какие именно контроллеры и память будут использоваться в новых накопителях – пока неизвестно, производитель информирует лишь о том, что в них применяется 3D TLC NAND, но не о том, чьего она производства и каким обладает количеством слоев. Что же касается скоростных показателей – они не рекордные, но неплохие: до 5000 МБ/с при последовательном чтении и до 4600 МБ/с при последовательной записи. Также компания сообщает о ресурсе перезаписи, равном 300 ТБ у младшей версии и 600 ТБ у старшей, и о пятилетней гарантии, если указанный ресурс не будет исчерпан раньше.