Как и материнские платы на новых чипсетах

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Сеть магазинов DNS уже неоднократно привлекала внимание тематических ресурсов как сомнительными «вбросами» видеокарт на рынок по рекомендованным ценам в разгар майнинг-лихорадки, после которых графические ускорители мгновенно оказывались у перекупщиков, так и своей ценовой политикой: в Казахстане многие компьютерные комплектующие в DNS стоят ощутимо дешевле, чем в России. Впрочем, в этой новости речь пойдет о другом, а именно – об ассортименте.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Недавно на рынок вышли процессоры AMD Ryzen 7000, а также материнские платы для них, но DNS не спешит завозить их в Россию, а вот в Казахстане новенькие CPU уже можно приобрести – например, боксовая версия AMD Ryzen 5 7600X продается за 190 тысяч тенге (около 25-26 тысяч рублей), а Ryzen 7 7700X – за 254 тысячи тенге (около 33-34 тысяч рублей). При этом никаких проблем с приобретением Zen 4, например, в европейских магазинах тоже нет. Можно, конечно, списать отсутствие новинок в российских DNS на санкции и логистические трудности, а также проблемы с оплатой поставок, но с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090 подобных задержек не было – они появились в отечественных магазинах достаточно быстро. Впору задаться вопросом: какой рынок для DNS приоритетнее, российский или казахский, и не намерена ли сеть завоевать доверие покупателей в соседней стране широким ассортиментом и низкими ценами, после чего поднять их – это излюбленная стратегия многих российских ритейлеров.