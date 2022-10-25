Модель уже провела первый полет и прошла испытания на отказ одного двигателя

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Свои собственные варианты летающих автомобилей разрабатывают как уже состоявшиеся автопроизводители, так и молодые стартапы. Например, базирующаяся в Китае автомобилестроительная фирма XPeng продемонстрировала прототип летающего автомобиля, приближенный к будущей релизной версии. Если верить информации, предоставленной представителями фирмы, модель завершила свой первый полет и прошла тест с отключением одного двигателя, при этом инженеры непрестанно работают над улучшением безопасности машины.

XPeng пока не раскрывает информацию о таких важных для автолюбителей характеристиках, как запас хода по земле или по воздуху, скорость разгона и максимальная скорость модели, но уточняет, что по функционалу и габаритам разработка способна составить конкуренцию серийным решениям с электродвигателями или ДВС. Также сообщается, что управление автомобилем будет предельно легким в освоении и удобным – оно будет осуществляться при помощи все того же руля и специальной ручки. Судя по тому, что машина сможет зависать в воздухе, будут доступны и вертикальные взлет с посадкой. Сколько будет стоит автомобиль, и придется ли его водителям получать лицензию пилота – в настоящий момент неизвестно.

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