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Несмотря на то, что южнокорейская корпорация Samsung является соперником тайваньского полупроводникового гиганта TSMC в области передовой литографии, и фокусирует значительную часть усилий именно на наиболее тонких и современных техпроцессах, как сообщает издание «Business Korea», компания намерена увеличить выпуск продукции и по более зрелым технологическим нормам, включая специализированные. По сравнению с 2018 годом, в 2024 году мощности Samsung на этом направлении должны увеличиться в 2.3 раза.

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По данным журналистов, Samsung готова адаптировать характеристики техпроцессов под пожелания конкретных заказчиков, если те согласны на крупные контракты. Например, для датчиков изображений по-прежнему актуальны нормы 28 нм и 17 нм, производителям же комплектующих для авто корпорация готова поставлять полупроводниковую продукцию, произведенную по техпроцессам 10 нм и 8 нм. Многие производители, например, чипов флеш-памяти, сейчас наоборот снижают объемы выпуска, но таких гигантов, как TSMC и Samsung экономический кризис если и затронет, то далеко не так сильно, как многие другие фирмы – у этих гигантов от мира литографии слишком много заказчиков и слишком мало конкурентов, способных обеспечить сопоставимые объемы выпуска чипов.