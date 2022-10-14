Причина - очередной пакет санкций Евросоюза

реклама

Как сообщает издание РБК, криптовалютный сервис Blockchain.com вскоре полностью запретит россиянам операции с криптовалютами на своей площадке и закроет доступ к криптовалютным кошелькам. Решение компании связано с очередным санкционным пакетом Евросоюза, предписывающим криптобиржам и криптосервисам, официально работающим на территории ЕС, заблокировать гражданам России (за исключением лиц с двойным гражданством) возможности по взаимодействию с теми или иными коинами.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Запрет доступа вступит в силу 27 октября – до тех пор у россиян остается время на то, чтобы перевести свои криптовалютные активы на другие биржи (например, китайские и не подчиняющиеся санкциям ЕС) или собственные кошельки. После 27 октября оставшиеся на площадке Blockchain.com криптовалюты граждан РФ, вероятно, будут недоступны для любых операций, включая обмен и вывод. Как предупреждают эксперты, в скором времени от предоставления услуг россиянам откажутся и многие другие криптоплатформы. Ключевой момент здесь – это именно официальная работа на территории Евросоюза, поэтому, скорее всего, в скором времени доступ гражданам РФ закроет и крупнейшая в мире криптобиржа Binance, ранее по требованию ЕС ограничившая максимальный объем средств для российских аккаунтов эквивалентом 10 000 евро.