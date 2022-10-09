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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Криптобиржа LocalBitcoins прекращает обслуживать граждан России
Решение компании связано с новым пакетом санкций ЕС
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Санкционное давление на Россию и ее граждан продолжает усиливаться – если в одном из предыдущих пакетов европейских санкций содержался запрет для официально зарегистрированных в Евросоюзе криптобирж работать со счетами россиян, на которых в сумме находится различных коинов более, чем на 10 тысяч евро, то новый, восьмой пакет санкций вводит для граждан России на тех же биржах полную «криптоблокировку». И если крупнейшая в мире криптобиржа Binance пока не объявляла о вводе дополнительных ограничений, то некоторые другие компании уже начали рассылать уведомления о приостановке или прекращении обслуживания.

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Одной из первых подобных бирж стала финская LocalBitcoins – фирма предлагает россиянам вывести со счетов все имеющиеся на них криптовалюты. Другие операции в настоящий момент недоступны, к тому же, после вывода коинов, доступ к кошельку закрывается – в своем обращении компания уточнила, что вынуждена пойти на подобные ограничения из-за европейских санкций. Впрочем, пользователи, имеющие помимо российского гражданства, еще и гражданство Европейской экономической зоны или Швейцарии, могут быть спокойны – на них запрет работать с криптовалютами на европейских биржах не распространяется.

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#криптовалюты #санкции #россия #криптобиржа
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