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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Свыше 35 % атакованных хакерами компаний из США теряют более $100 тыс, а 4 % — более $1 млн
При этом фирмы несут не только финансовые, но и другие потери
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Как пишет издание «Коммерсант», ссылаясь на исследование, проведенное специализирующейся на кибербезопасности компанией Atlas VPN, более трети (а точнее, 37%) компаний из США, подвергшихся успешной атаке хакеров, теряют в результате этой атаки не менее 100 тысяч долларов. При этом 4% успешных атак приводят к прямым убыткам на миллион долларов и более – и речь именно о прямых финансовых потерях. Помимо них, следует учитывать еще косвенные: кража чувствительных данных, проблемы взаимодействия с потребителями и партнерами, репутационные издержки.

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О последнем стоит сказать отдельно – в США и ряде европейских стран институт репутации играет гораздо более важную роль, чем на постсоветском пространстве. Обеспеченный потребитель, выбирая между компаниями с примерно равными ценами и примерно равным качеством товаров и услуг, часто выбирает ту, что ведет себя более этично и в соответствии с гуманистическими ценностями – например, не покупает «кровавые минералы» из зон конфликтов или сырье, добытое при помощи рабского труда, либо труда, не соответствующего технике безопасности. А также ответственно относится к предоставленной клиентом информации о себе.

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Кибератаки в Америке не редкость – по данным Atlas VPN, средний и крупный бизнес сталкивается с ними несколько десятков раз в год, при этом 2-3 атаки обычно оказываются успешными, хотя и не всегда приводят к катастрофическим последствиям вроде сбоев в привычной деятельности фирмы, похищения денежных средств, шифрования ценных данных или скачивания дампа базы. Тем не менее, к угрозам информационной безопасности нельзя относиться легкомысленно – атак становится все больше, а применяемые злоумышленниками методы нередко отличаются оригинальностью и изощренностью, а также эксплуатацией главной слабости большинства информационных систем – человеческого фактора. Часто встречается, впрочем, и использование различных эксплойтов.

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#сша #хакеры #статистика #информационная безопасность
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