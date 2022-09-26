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Как сообщает издание «Коммерсант», компании-разработчики видеоигр массово эвакуируют своих сотрудников из России, иногда используя даже чартерные рейсы. По сведениям журналистов, в одном из случаев речь идет о вывозе сразу 100 мужчин с семьями. Несмотря на то, что работающие в таких компаниях люди в основной своей массе являются IT-специалистами, многие фирмы не значатся в реестре Минцифры, а значит, их персонал не может рассчитывать на «бронь» от частичной мобилизации. Многие зарубежные же студии спешно открывают новые вакансии, готовясь принять бегущих из страны высококвалифицированных специалистов – программистов, художников, дизайнеров и представителей других творческих профессий.
О заказах компаниями чартерных рейсов для своих сотрудников и покупке авиабилетов журналистам «Коммерсанта» рассказали сразу несколько источников из игровой индустрии. Также некоторые фирмы предлагают сотрудникам-мужчинам при желании уволиться и начать работать «всерую», чтобы избежать получения повестки. Подпадание работников под частичную мобилизацию – не в интересах компаний, поскольку в таком случае можно получить «кадровую дыру», которую придется заполнять новым специалистом. Новому же работнику потребуется немало времени, чтобы влиться в процесс. «Отъезд разработчиков действительно массовый» - подтвердил «Коммерсанту» инсайдер из крупной игровой студии.