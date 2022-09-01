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Как сообщает выступающий за соблюдение цифровых прав граждан и против цензуры Интернета проект «Роскомсвобода», Минцифры РФ планирует создать специальный реестр, в котором будут перечислены организации, которым гражданин предоставил возможность обработки своих персональных данных. По задумке, при помощи портала «Госуслуги» россияне смогут не только просматривать список своих согласий на обработку персональных данных, но и узнавать, кому они были переданы, а также отзывать такие согласия и контролировать удаление информации.
Информация о новых согласиях на обработку ПД будет появляться в реестре автоматически, но как это будет реализовано на практике – пока не уточняется. Вероятно, госорганы, банки и компании обяжут вносить информацию самостоятельно, но возможно, Минцифры прорабатывает и другие механизмы обновления соответствующей информации. Кстати, сегодня, 1 сентября, вступил в силу закон 266-ФЗ, запрещающий отказывать гражданам в услугах, если те не желают делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно. Нарушителям, не предоставляющим услуги из-за отказа гражданина в согласии на обработку ПД, грозят штрафы в размере 30-50 тысяч рублей.