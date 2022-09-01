Согласно задумке, на «Госуслугах» появится возможность отзыва согласий на обработку данных

реклама

Как сообщает выступающий за соблюдение цифровых прав граждан и против цензуры Интернета проект «Роскомсвобода», Минцифры РФ планирует создать специальный реестр, в котором будут перечислены организации, которым гражданин предоставил возможность обработки своих персональных данных. По задумке, при помощи портала «Госуслуги» россияне смогут не только просматривать список своих согласий на обработку персональных данных, но и узнавать, кому они были переданы, а также отзывать такие согласия и контролировать удаление информации.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Информация о новых согласиях на обработку ПД будет появляться в реестре автоматически, но как это будет реализовано на практике – пока не уточняется. Вероятно, госорганы, банки и компании обяжут вносить информацию самостоятельно, но возможно, Минцифры прорабатывает и другие механизмы обновления соответствующей информации. Кстати, сегодня, 1 сентября, вступил в силу закон 266-ФЗ, запрещающий отказывать гражданам в услугах, если те не желают делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно. Нарушителям, не предоставляющим услуги из-за отказа гражданина в согласии на обработку ПД, грозят штрафы в размере 30-50 тысяч рублей.