Среди причин - крах рынка криптовалют, геополитика и высокая инфляция

реклама

Отступление новой волны криптовалютной лихорадки, сменившееся криптозимой, само по себе является серьезнейшим фактором, который привел к резкому снижению спроса на актуальные графические ускорители и уменьшению цен на них в магазинах, в дальнейшем же к этому добавились напряженная геополитическая обстановка (в таких условиях люди склонны откладывать дорогие покупки) и ускорившаяся инфляция. В результате AMD, Intel и NVIDIA были вынуждены скорректировать свои планы по продажам видеокарт. По данным издания Digitimes, по итогам года они могут рухнуть на 40-50%, то есть почти в два раза.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3060 MSI за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В настоящий момент цены на многие графические ускорители в европейских странах и в Китае стали ниже рекомендованных – до выхода новых поколений видеокарт ритейлеры стараются продать побольше имеющихся в наличии, поскольку в дальнейшем интерес к ним неизбежно упадет: разработчики игр склонны оптимизировать свои проекты под самое современное железо, соответственно, его же, при наличии финансовых возможностей, стремятся покупать геймеры. Примечательно, что Intel и NVIDIA ожидают по итогам года снижения своих доходов, AMD же сохраняет осторожный оптимизм: увеличение продаж серверных и мобильных процессоров может позволить компании справиться с негативными последствиями криптозимы и экономического кризиса.