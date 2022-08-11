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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Продажи видеокарт по итогам 2022 года могут рухнуть на 40-50%
Среди причин - крах рынка криптовалют, геополитика и высокая инфляция
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Отступление новой волны криптовалютной лихорадки, сменившееся криптозимой, само по себе является серьезнейшим фактором, который привел к резкому снижению спроса на актуальные графические ускорители и уменьшению цен на них в магазинах, в дальнейшем же к этому добавились напряженная геополитическая обстановка (в таких условиях люди склонны откладывать дорогие покупки) и ускорившаяся инфляция. В результате AMD, Intel и NVIDIA были вынуждены скорректировать свои планы по продажам видеокарт. По данным издания Digitimes, по итогам года они могут рухнуть на 40-50%, то есть почти в два раза.

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В настоящий момент цены на многие графические ускорители в европейских странах и в Китае стали ниже рекомендованных – до выхода новых поколений видеокарт ритейлеры стараются продать побольше имеющихся в наличии, поскольку в дальнейшем интерес к ним неизбежно упадет: разработчики игр склонны оптимизировать свои проекты под самое современное железо, соответственно, его же, при наличии финансовых возможностей, стремятся покупать геймеры. Примечательно, что Intel и NVIDIA ожидают по итогам года снижения своих доходов, AMD же сохраняет осторожный оптимизм: увеличение продаж серверных и мобильных процессоров может позволить компании справиться с негативными последствиями криптозимы и экономического кризиса.

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#amd #intel #nvidia #видеокарты #экономика #инфляция #графические ускорители
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Вежливый_ATACMS
08:50
а что толку если в совке могут только пиздить технологии? а те что не могут спиздить так и останутся деффективными. в электронике рулят мозги и инвест климат. а у рахи только дураков и дорог много ht...
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
AlexZ Rus
08:49
хорош кудахтать. всегда лучше иметь актуальные карты. пусть и не топы. xx70 вполне себе годная карта и менять через поколение. а xx80 не на столько быстрее, на сколько дороже.
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D3m0n
08:48
Пля, китайщина https://liliputing.com/35-nanopi-k1-plus-is-a-raspberry-pi-like-computer-with-twice-the-ram-and-a-different-cpu/ https://www.aliexpress.com/i/33043666665.html
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Вежливый_ATACMS
08:46
"журналиста зелота" оборжаться. объясни этому журналисту-дaлбаебу что чем больше пластина тем больше отбраковки. и если для чего то там дорого то пусть начнет лучше зарабатывать и не ноет. в крайнем ...
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Appengamer
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Smytjan
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D3m0n
08:35
То есть китайская поделка с алихи без нормальных дров с поддержкой аппаратного ускорения графики, херовой документацией и полукитайским тулчейном. Отечественная репа на максималках.
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Test Test
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