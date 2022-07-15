Инвентарь - исключительно отечественного производства

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По сообщениям российских СМИ, в селе Крылово Пермского края в минувшие выходные прошло необычное мероприятие: чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022». Как тонко подметил спортивный комментатор и журналист Гиви Твалтвадзе, весь используемый на турнире инвентарь был исключительно отечественного производства. Главное состязание фестиваля – это метание дисков из сушеного навоза на дальность, и, как говорят опытные участники, дело это не из простых, поскольку «снаряды» имеют разный вес и баланс, а также не отличаются идеальной формой. Правильно выбрать и подготовить диск, по словам состязающихся – целое искусство. Размер и вес при этом регламентированы: 25-30 см в диаметре и 600-700 г.

«Я не брезгую, для меня вообще это все почти родное, так что все хорошо. » – поделилась впечатлениями с журналистом победительница соревнований Ольга Пивоварова. Кстати, по данным уже упомянутого спортивного эксперта Твалтвадзе, мировой рекорд дальности метания диска в «коровяке» составляет 81.1 м. Впервые придумали такую забаву американские ковбои.

Проведение фестиваля вызвало большой резонанс в российских СМИ, медиа и социальных сетях. Одни комментаторы положительно отзывались об инициативе, как об отличном способе весело провести время и прославить свой населенный пункт на всю страну, другие же ехидно писали, что после отстранения российских команд и сборных от многих международных соревнований по различным видам спорта, следует организовать собственный чемпионат мира по метанию коровьих лепешек, пригласив на него сборные Беларуси, Северной Кореи, а также ДНР и ЛНР.





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