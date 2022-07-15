Как сообщает издание «Известия», на российском рынке начинают появляться ранее не представленные на нем ноутбуки китайских брендов, например, Thunderobot (входит в китайский концерн Haier Group, известный в нашей стране в основном благодаря своей бытовой технике). Уровень конкуренции во многих сегментах рынка цифровой техники в России после ухода или приостановки деятельности части западных компаний ощутимо снизился, поэтому представители китайского бизнеса пользуются открывшейся перед ними возможностью. Как считают эксперты, компании из Поднебесной смогут пусть не полностью, но хотя бы частично занять освободившуюся нишу – для части покупателей ввезенная официально техника, даже малознакомых или незнакомых брендов, является предпочтительнее, чем «серая», поставляющаяся при помощи механизмов параллельного импорта.
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Партнером Thunderobot на российском рынке стала сеть «М.Видео –Эльдорадо» – мобильные ПК этого бренда будут продаваться именно там, в дальнейшем же ассортимент продукции может быть расширен за счет настольных компьютеров и мониторов. По данным эксперта Mobile Research Group Эльдара Муртазина, путем Thunderobot последуют и некоторые другие китайские бренды, например, Infinix. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков положительно оценил появление на отечественном рынке новых производителей лэптопов из КНР – по его словам, сейчас на складах ритейлеров образовался дефицит игровых ноутбуков, а значит, решение Haier Group можно считать удачным и своевременным.
Работает над расширением портфеля брендов и один из ведуших российских онлайн-ритейлеров «Ситилинк». Его представители сообщили журналистам, что в ближайшие несколько месяцев в каталоге интернет-магазина может появиться до десяти новых китайских производителей мобильных ПК. Конечно, как подмечают некоторые эксперты, открытым остается вопрос качества, но здесь, как говорится, «рыночек порешает» – в 2022 году информация о том, что изделия какой-либо линейки производителя или какого-либо бренда являются некачественными, расходится легко и быстро. В качестве примера можно привести, например, блоки питания Aerocool KCAS, репутация которых оказалась безнадежно подорвана.