Задержка вызвана изменением дизайна и дефицитом чипов

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что серийное производство электропикапа Tesla Cybertruck начнется примерно в середине 2023 года – запустить его раньше не представляется возможным по ряду причин, к которым относятся дефицит компонентов и изменение дизайна машины на стадии проектирования. В настоящий момент, по словам бизнесмена, дизайн утвержден в финальном варианте. Отметим, что ранее сроки начала производства неоднократно переносились, но, как уже сообщал Маск, завершение работы над проектированием Cybertruck является одним из приоритетов компании Tesla на 2022 год.

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Необычный, особенно с визуальной точки зрения, электромобиль планируется производить в Остине в штате Техас, также известно, что в его аккумуляторном блоке будут использоваться ячейки типоразмера 4680. На той же фабрике сейчас выпускаются кроссоверы Model Y, в дальнейшем к ним могут также добавиться спортивный электромобиль Roadster второго поколения, грузовик Semi и роботизированное такси. Но многие фанаты Tesla ждут именно Cybertruck: машина собрала уже как минимум 1.3 миллиона предзаказов, а ее появление на дорогах должно произвести настоящий фурор благодаря нестандартному внешнему виду.