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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что серийное производство электропикапа Tesla Cybertruck начнется примерно в середине 2023 года – запустить его раньше не представляется возможным по ряду причин, к которым относятся дефицит компонентов и изменение дизайна машины на стадии проектирования. В настоящий момент, по словам бизнесмена, дизайн утвержден в финальном варианте. Отметим, что ранее сроки начала производства неоднократно переносились, но, как уже сообщал Маск, завершение работы над проектированием Cybertruck является одним из приоритетов компании Tesla на 2022 год.
Необычный, особенно с визуальной точки зрения, электромобиль планируется производить в Остине в штате Техас, также известно, что в его аккумуляторном блоке будут использоваться ячейки типоразмера 4680. На той же фабрике сейчас выпускаются кроссоверы Model Y, в дальнейшем к ним могут также добавиться спортивный электромобиль Roadster второго поколения, грузовик Semi и роботизированное такси. Но многие фанаты Tesla ждут именно Cybertruck: машина собрала уже как минимум 1.3 миллиона предзаказов, а ее появление на дорогах должно произвести настоящий фурор благодаря нестандартному внешнему виду.