Продажи должны начаться уже 17 июня

Компания Lenovo представила свежие геймерские мобильные ПК серии Legion – они получили названия R7000P и R9000P. Примечательно, что новинки основаны на процессорах AMD – клиенты получат возможность выбирать между шестиядерным Ryzen 5 6600H и восьмиядерным Ryzen 7 6800H. Графические ускорители в случае младшей модели предлагаются не самые производительные, начального игрового сегмента – мобильные версии NVIDIA GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti. Со старшей ситуация гораздо лучше – она комплектуется NVIDIA GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070 Ti.



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Дисплеи у R7000P и R9000P почти одинаковые, оба основаны на IPS матрице, и различаются в первую очередь диагональю – она составляет 15.6 и 16 дюймов соответственно. Основные их характеристики – разрешение QuadHD (2560x1440 пикселей), частота обновления 165 Гц, полный охват цветового пространства sRGB. И тот, и другой лэптоп в стандартной конфигурации несут на борту 16 гигабайт оперативной памяти стандарта DDR5-4800 (вероятно, двумя модулями по 8 ГБ) и быстрый 512-гигабайтный PCI-Express 4.0 SSD. Отметим и наличие предустановленной ОС Windows 11. Стоимость новинок составит от 985 долларов США в случае R7000P и от 1270 в случае R9000P, а официальные продажи стартуют уже совсем скоро – 17 июня.