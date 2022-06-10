Сайт также переадресовывает посетителей на новый адрес

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Эпопея с уходом из России популярной сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» получила продолжение – ранее сообщалось, что активы компании в стране выкупил предприниматель Александр Говор, ранее развивавший по франшизе рестораны в Сибири. Вскоре после этого было объявлено, что сеть откроется под новым наименованием, а меню большей частью сохранится, хотя названия блюд могут быть другими.

Теперь обновилось и приложение бывшего «Макдоналдс» – оно стало называться «Мой Бургер», а сайт сети ресторанов стал переадресовывать посетителей на адрес skoro-tut-budut-burgers.ru. Отметим, что некоторые источники сообщают, якобы «Мой Бургер» - это временное название, которое в дальнейшем будет заменено на постоянное. В настоящий момент приложение и сайт находятся на стадии наполнения контентом, поэтому некоторые их разделы могут быть недоступны, хотя в сети уже появились, например, скриншоты обновленного меню.



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Ключевой вопрос – удастся ли «импортозамещенным» ресторанам сохранить связи с поставщиками «Макдоналдса», а также качество и вкусовые характеристики блюд – это зависит не только от сырья, но и от рецептуры, а также используемого оборудования, которое, скорее всего, было зарубежным. Например, в так называемой Донецкой Народной Республике функционирует ресторан «ДонМак» – по отзывам клиентов, картофель-фри, наггетсы и бургеры в нем довольно сильно отличаются по вкусу от оригинальных.