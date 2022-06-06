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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Xiaomi выпустила приложение для проверки телевизора на возможность «выпадения экрана»
Этой проблеме подвержены некоторые экземпляры TV EA70
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Ранее мы уже писали о курьезной проблеме, обнаруженной пользователями и признанной китайской корпорацией Xiaomi: на некоторых экземплярах Mi TV EA70, выпущенных с 14 февраля по 20 марта 2022 года без какого-либо внешнего физического воздействия мог выпадать экран. Компания уже пообещала всем затронутым браком пользователям бесплатный ремонт и продление гарантийного срока или замену телевизора на исправный.

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Помимо этого, покупатели теперь могут скачать приложение EA70 Self-Check и узнать, подвержен ли конкретно их экземпляр описанной выше проблеме. Несмотря на сравнительно небольшую распространенной «выпадения экрана», Xiaomi отнеслась к браку со всей серьезностью, что, впрочем, понятно – в китайских соцсетях и микроблогах уже появлялась информация о выпавших из телевизора и разбившихся дисплеях, и, если бы она широко распространилась, это могло бы привести к ухудшению репутации компании. Теперь же у Xiaomi есть козырь – и, в отличие, например, от российского сервиса «Яндекс.Еда», допустившего слив базы с персональными данными миллионов клиентов, фирма не просто извинилась, а предложила решение проблемы и компенсацию в виде продления гарантии.

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#xiaomi #телевизор #брак
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[Zero]
10:17
Нет, но я считаю важным привлекать внимание к таким кейсам, к тому же, компания еще и через "Яндекс.Новости" гос. пропаганду толкает.
Xiaomi выпустила приложение для проверки телевизора на возможность «выпадения экрана»
dimkahon
10:13
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k@mikadze
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