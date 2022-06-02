Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Xiaomi признала проблему «выпадания экрана» на некоторых моделях своих телевизоров
Выпадания именно в том самом, прямом смысле
анонсы и реклама
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Китайская компания Xiaomi официально признала наличие в одной из моделей своих телевизоров весьма курьезной проблемы – проблемы «выпадания экрана». Это не какая-то метафора: дисплеи в самом что ни на есть прямом смысле выпадали из рамки без какого-либо внешнего физического воздействия. Как минимум один такой случай даже сняла расположенная в той же комнате камера.

реклама

Фирма сообщила, что бракованными оказались некоторые телевизоры Mi TV EA70, выпущенные с 14 февраля по 20 марта 2022 года. Всем пострадавшим обещан бесплатный ремонт и продление гарантии на 24 месяца сверх положенного или замена телевизора на исправный, с защищенным от произвольного выпадания дисплеем. Подробности о причинах подобного рода инцидентов Xiaomi пока не сообщает, но несложно догадаться, что экраны «проблемных» телевизоров были ненадлежащим образом закреплены – вероятно, в ближайшем будущем кто-то из пострадавших, а возможно, экспертов по ТВ и мониторам или техноблогеров расскажет о ситуации в деталях. Пожалуй, это один из наиболее забавных случаев брака цифровой техники за последние годы, и, в отличие от, например, самовозгораний аккумуляторов смартфонов, неопасный или малоопасный для пользователей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #телевизор #брак #проблема #экран
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi вынуждена отложить выпуск стабильной версии MIUI 13 для трёх смартфонов из-за багов в ПО
Xiaomi выпустила недорогие беспроводные наушники Redmi Buds 4 и Redmi Buds 4 Pro
Раскрыты характеристики Xiaomi Redmi K50 Ultra – Snapdragon 8+ Gen1, 120-Вт зарядка и новая камера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне топливного и продовольственного кризиса ЕС пытается вывезти миллионы тонн зерна из Украины
11
19 смартфонов Xiaomi получили свежую глобальную прошивку MIUI 13
+
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
40
Илон Маск: "мои дети в 12 лет писали код лучше, чем основатель Dogecoin Джексон Палмер"
4
К концу 2022 года майнинг Эфира станет невыгодным, а Бомба сложности не может быть отменена
11
Курсы доллара и евро штормит на фоне новых санкций
10
Основатель Shiba Inu по имени Рыбак решил последовать за Сатоши Накамоту – уйти не прощаясь
3
Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
19
Увы, ковикулы: Tesla оставит сотрудников предприятия в Шанхае в изоляции до 10 июня
+
В симуляторе бездорожья SnowRunner начался седьмой игровой сезон
+
Тираж Tekken 7 превысил 9 млн копий — это самая успешная игра серии
+
Российский спутниковый интернет "Марафон" предложит абонентам терминалы по 1500 рублей
1
Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
37
Шведская компания Candela представила P-8 Voyager, электрический восьмиместный катер на подводных крыльях
+
В грядущем Summer Game Fest примут участие порядка сорока игр, в том числе от крупных издателей
+
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
24
Новая супербюджетная GeForce GTX 1630 оказалась медленнее GeForce GTX 1050 Ti и выйдет 15 июня
6
Российский магазин Ozon под угрозой дефолта – санкции могут осложнить работу маркетплейса
13
Как мог бы выглядеть трейлер Half-Life 3 на Unreal Engine 5 — в представлении энтузиаста
16
Тайвань запретил экспорт в РФ процессоров с частотой выше 25 МГц – Sega MegaDrive снова актуальна
20

Популярные статьи

Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
120
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
39
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
12
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
12
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
6
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
15
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
3
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

TuRanchoKsS
06:25
Хочешь сказать, будет как в 18 году? вега 56 за 13 тысяч рублей?
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6650 XT стоит всего 49 000р
wwr222
06:24
Значит в Хало не играл... Для такого случая приведу аналогию: представь, что во втором Терминаторе Арнольд сидит с Сарой Коннор и за стаканчиком машинного масла начинает жаловаться, какая жизнь у терм...
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
wwr222
06:18
Что может показать конкретно моя сборка в играх? Около ничего. Далее, плата не дает регулировать напругу, это ставит практически крест на разгоне. Поясняю: на ней стоял проц 3570к и мог только выдать ...
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
JohnnyCerezo
06:12
И как всегда их двое... Учитель и ученик.
В магазинах РФ продолжают снижаться цены на видеоадаптеры
Zorro
06:11
Для тебя это фейк слюни от завести побежали. ули больше емкость и скоростней :-))
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Ruslan К
05:47
Ну а В Беларуси делают для электроники микроскопы на планаре так что дорогу осилит идущий
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
😎
05:45
У микрона на сайте указано 65 нм, а это значит авто накинул говна. Этого техпроцесса достаточно для медицины, науки и военки, даже избыточно. Работа по усовершенствованию идëт. Насколько мне известно,...
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
Ruslan К
05:37
Поц какойттоталитаризм в ссср позднем ты жил при нем.В сша тоталитаризм где садят Россиян выкрадывают
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
Евгений Хрипков
05:29
980ti явно не для 4k разрешения
7 лет на одной видеокарте – на что способен старый флагман GeForce GTX 980 Ti в 2022г в тесте TG
Yurchik
05:28
Очередные бредовые идеи в которые верят только майнеры. Да, бабы глупые битком могут расплачиваться, но им вскором временем денег хватать с этого перестанет, и что дальше?
Продажа за биткоины бытовых товаров в западных странах может поднять стоимость монеты до 250 000 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем