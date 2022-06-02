Выпадания именно в том самом, прямом смысле

Китайская компания Xiaomi официально признала наличие в одной из моделей своих телевизоров весьма курьезной проблемы – проблемы «выпадания экрана». Это не какая-то метафора: дисплеи в самом что ни на есть прямом смысле выпадали из рамки без какого-либо внешнего физического воздействия. Как минимум один такой случай даже сняла расположенная в той же комнате камера.



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Фирма сообщила, что бракованными оказались некоторые телевизоры Mi TV EA70, выпущенные с 14 февраля по 20 марта 2022 года. Всем пострадавшим обещан бесплатный ремонт и продление гарантии на 24 месяца сверх положенного или замена телевизора на исправный, с защищенным от произвольного выпадания дисплеем. Подробности о причинах подобного рода инцидентов Xiaomi пока не сообщает, но несложно догадаться, что экраны «проблемных» телевизоров были ненадлежащим образом закреплены – вероятно, в ближайшем будущем кто-то из пострадавших, а возможно, экспертов по ТВ и мониторам или техноблогеров расскажет о ситуации в деталях. Пожалуй, это один из наиболее забавных случаев брака цифровой техники за последние годы, и, в отличие от, например, самовозгораний аккумуляторов смартфонов, неопасный или малоопасный для пользователей.