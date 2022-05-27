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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Galaxy Z Fold4 может быть основан на Snapdragon 8 Gen 1 Plus
Официальная презентация ожидается в августе текущего года
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold4, один из будущих флагманов южнокорейской корпорации, показался на концептуальных изображениях – напомним, что это, предположительно, будет первый мобильный девайс Samsung, основанный на новой 4-нанометровой SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus. От предыдущей  итерации, Fold3, новинка может визуально отличаться исполнением блок камер и измененными пропорциями наружного дисплея.

Инсайдер сообщает о поддержке смартфоном стилуса, что же касается операционной системы, под управлением которой будет работать устройство – скорее всего, изначально это будет Android 12, в дальнейшем же (в первой половине 2023 года) пользователям будет предложено обновиться до Android 13. Подробной информации о технических характеристиках Galaxy Z Fold4 по-прежнему нет: официальная презентация ожидается в августе текущего года.

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Несмотря на то, что смартфоны с гибким экраном обычно стоят дороже «классических» аппаратов, такой тип девайсов находит своих покупателей – прежде всего, среди новаторов и энтузиастов с уровнем дохода от среднего и выше, предпочитающих приобретать самую современную технику. По мнению социологов и специалистов по маркетингу, несмотря на то, что таких людей сравнительно мало, именно они обеспечивают принципиально новым продуктам стартовую аудиторию и помогают продвигать их на рынок, в конечном итоге, ускоряя движение технического прогресса и позволяя компаниям реализовывать смелые технические и дизайнерские решения.

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