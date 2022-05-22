Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
В результате недавних утечек информации в Сеть попали данные более чем 8 миллионов россиян
"Отличились" в том числе Яндекс.Еда и Delivery Club
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Как пишет РБК, ссылаясь на выводы сервиса DLBI, специализирующегося на изучении утечек данных и мониторинге даркнета, в результате последних утечек баз данных пользователей сервисов доставки еды, с февраля текущего года в Сети появилась информация как минимум о 8 миллионах россиян, и это не считая базы Delivery Club, которая в настоящий момент продается злоумышленниками на теневых форумах.

реклама

Больше всех «отличилась», конечно, «Яндекс.Еда», представители которой уже признали утечку и извинились перед пользователями. Но извинений, как и смешного штрафа в 60 тысяч рублей, за слив персональных данных миллионов клиентов явно недостаточно – возмущенные пользователи уже подали коллективный иск, потребовав выплатить каждому пострадавшему 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
<b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Помимо «Яндекс.Еды», в свободном доступе оказались данные клиентов сервиса «Два берега» (около 780 000 человек), hgclub.ru и некоторых региональных служб доставки. В ответ на возмущение общественности, российская Госдума в кои-то веки разродилась полезной инициативой, предложив ужесточить ответственность за ненадлежащее обращение с персональными данными граждан или их утечку. Роскомнадзор же и вовсе предложил ввести для нерадивых компаний уголовную ответственность. Возможно, хотя бы страх сурового наказания заставит бизнес ответственнее относиться к данным своих клиентов, ведь подобные базы - просто кладезь ценной информации для мошенников, квартирных воров и других злоумышленников.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #утечка #информационная безопасность #слив #база данных
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
В психбольнице московского СИЗО «Бутырка» майнили криптовалюту
Обнаружена очередная утечка данных миллионов клиентов - теперь у Delivery Club
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Pentagon: Военные США испытали бронемашину Stryker c лазером на 50 киловатт
31
Суперфлагман NVIDIA штурмует магазины РФ – цена GeForce RTX 3090 Ti снизилась на 43 000р
29
Виталик Бутерин признался, что больше не является миллиардером и осудил страсть к накоплению денег
33
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 11 000р ниже рекомендованной стоимости
15
NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
64
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
13
Видеокарты AMD через месяц-два могут получить мощный буст производительности
12
Цены на видеокарты продолжают снижаться в магазинах РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 95 000р
25
AMD запатентовала программу для автоматического разгона оперативной памяти
31
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
26
AMD увеличила производительность видеокарт Radeon RX 6000 до 24% - тесты в реальных играх от TSpot
7
Gigabyte выпустила версию GeForce RTX 3070 с разъёмами питания на другой стороне видеокарты
20
Новый драйвер AMD Preview May 2022 дает немалый прирост по производительности
7
Radeon RX 6950 XT vs GeForce RTX 3090 Ti – самая быстрая видеокарта на рынке по тестам eTeknix
12
Volkswagen объявил стоимость своего электромобиля ID. BUZZ
4
State of Decay 2 привлекла внимание более десяти миллионов игроков.
1
Renault представила концепт водородного внедорожника Scenic Vision
+
Энтузиасты показали, как должен выглядеть ремейк GTA San Andreas
4
Coinbase приостанавливает набор персонала на фоне падения курса криптовалют
1
Появилось изображение платы ASRock на базе премиального чипсета X670E для процессоров Ryzen 7000
16

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой ПК, за который не жалко отдать деньги весной 2022 года
22
Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках
111
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
73
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
47
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
17
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
7
Перспективы охлаждения чипов и как нанотрубки Si-28 в этом могут помочь
3
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Обзор Bluetooth-колонки Harper Magic Flame PSL-021
+

Сейчас обсуждают

Леди Яга
15:54
В перекрестке его сегодня можно купить за 84.90 и чо ? Ты цену в 95 рублей на спаровское молоко рядом с бумажкой объясняющей кто ты видишь ?
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Алексей Румянцев
15:52
сколько лет этому фото? а вроде нашел, 2013 год
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
😎
15:52
Я не специалист в финансах, но если всех сделка устроила, что плохого?И понятие конвертируемая валюта думаю вам известно.
Reuters: власти ФРГ и Италии согласились платить за российский газ в рублях
IRanPast
15:49
Лживая Яга, это молоко есть дешевле, а в голове маргарин, по этому и не доходит, почему именно на это молоко в этом магазине цена не скоро упадёт https://myspar.ru/catalog/moloko/moloko-parmalat-ultra...
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Александр Скотников
15:48
Нибиру, дурачина. Пиши правильно.
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Александр Скотников
15:46
Хохол, спокiйно.
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Александр Скотников
15:44
Вокруг одни "кремлеботы", а ты один ТаРАБс ПидoРАБшко.
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Алексей Румянцев
15:43
какой регламент? ссылку
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Евгений Волков
15:41
И потом ты удивляешься, что тебя поливают в коментах... Ну ежели ни ты, ни вышенаписавший товарищ не могут систему настроить - не мне вас учить. Хотя ты бы, как обзорщик, мог бы хоть в профильных ветк...
Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках
Леди Яга
15:40
OMG! Просто поразительно какие опилки у тебя в голове. Зачем менять телефон если он работает и тем более нафига много симок ??? PS: Цену в 49.90 видишь ?
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем