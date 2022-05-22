"Отличились" в том числе Яндекс.Еда и Delivery Club

Как пишет РБК, ссылаясь на выводы сервиса DLBI, специализирующегося на изучении утечек данных и мониторинге даркнета, в результате последних утечек баз данных пользователей сервисов доставки еды, с февраля текущего года в Сети появилась информация как минимум о 8 миллионах россиян, и это не считая базы Delivery Club, которая в настоящий момент продается злоумышленниками на теневых форумах.

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Больше всех «отличилась», конечно, «Яндекс.Еда», представители которой уже признали утечку и извинились перед пользователями. Но извинений, как и смешного штрафа в 60 тысяч рублей, за слив персональных данных миллионов клиентов явно недостаточно – возмущенные пользователи уже подали коллективный иск, потребовав выплатить каждому пострадавшему 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Помимо «Яндекс.Еды», в свободном доступе оказались данные клиентов сервиса «Два берега» (около 780 000 человек), hgclub.ru и некоторых региональных служб доставки. В ответ на возмущение общественности, российская Госдума в кои-то веки разродилась полезной инициативой, предложив ужесточить ответственность за ненадлежащее обращение с персональными данными граждан или их утечку. Роскомнадзор же и вовсе предложил ввести для нерадивых компаний уголовную ответственность. Возможно, хотя бы страх сурового наказания заставит бизнес ответственнее относиться к данным своих клиентов, ведь подобные базы - просто кладезь ценной информации для мошенников, квартирных воров и других злоумышленников.