Компании относятся к хранению данных максимально безответственно

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Широкую общественную огласку недавно получили инциденты с утечкой баз данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда» и медлаборатории «Гемотест». На этот раз провинилась служба доставки «Delivery Club» – как пишет «Коммерсант», компания уже официально подтвердила факт слива и извинилась перед пользователями.

Впрочем, извинений и смешного штрафа (до 100 тысяч рублей), который назначит за утечку суд, явно недостаточно – наверняка к фирме, как и к «Яндекс.Еде» будет подан коллективный иск от пострадавших. Компании относятся к хранению данных своих клиентов слишком безответственно, и должны нести за это серьезные не только репутационные, но и материальные издержки. Тем временем, депутаты российской Госдумы также прорабатывают ужесточение ответственности за утечку персональных данных, Роскомнадзор же и вовсе предлагает ввести для виновных уголовную ответственность.

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По данным сервиса поиска утечек и мониторинга даркнета DLBI, в слитой базе Delivery Club может быть около 250 миллионов строк, но пока эту информацию подтвердить невозможно – источник опубликовал лишь 1 миллион строк. Впрочем, даже если предположить, что в базе не 250, а, например, 25 миллионов строк, и многие из них относятся к повторным заказам, это все равно миллионы пострадавших клиентов, чьи данные, в том числе, и персональные, по вине компании теперь стали общедоступны.