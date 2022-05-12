По мнению некоторых аналитиков, главная мировая криптовалюта может упасть и до 20 000 долларов

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Самая известная в мире криптовалюта, биткоин, продолжает стремительное падение – сегодня утром, 12 мая, ее курс опускался ниже 27 000 долларов США. На момент написания данной новости он немного «отскочил», но, по всей видимости, снижение продолжится. Некоторые аналитики говорят о возможности достижения «дна» в виде психологической отметки в 20 000, другие же, более осторожные, сообщают о 25 000 и даже о возможности возвращения к 35 000 – в частности, о последнем сценарии писал Али Мартинес.

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Многие трейдеры, финансовые аналитики и эксперты связывают продолжающееся падение биткоина с экономической ситуацией в США – в частности, с высокой инфляцией. В подобных условиях опытные инвесторы нередко избегают вложений в рискованные активы, и даже вместо акций технологических компаний выбирают ценные бумаги фирм, связанных, например, с пищевой промышленностью, что уж тут говорить о таких волатильных цифровых активах, как криптовалюты. Вместе с биткоином проседают и многие альткоины – например, графики курсов Ethereum, Cardano и Solana практически в точности повторяют график курса BTC. Ближайшие дни и недели могут стать решающими – поддадутся теряющие деньги криптоинвесторы панике и начнут распродавать свои активы или решат действовать хладнокровно?