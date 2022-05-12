Вперед вышла саудовская нефтяная компания Saudi Aramco

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Корпорация Apple уступила первое место в мире по рыночной капитализации – ее перегнали впервые с 2020 года, а сделал это саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco. 11 мая акции «яблочных» упали на 5%, остановившись на отметке примерно 146.5 долларов США, акции же Saudi Aramco снизились гораздо скромнее – всего лишь на 0.98%, в итоге капитализации в 2,42 триллиона долларов хватило, чтобы обогнать компанию из Купертино.

Трейдеры и финансовые аналитики связывают смену мирового лидера по рыночной капитализации с ростом цен на нефть и нефтепродукты, а также давлением на технологические корпорации со стороны ФРС США, повышающей ставки. В подобных условиях многие консервативные биржевики предпочитают вкладываться в ценные бумаги более стабильных компаний, например, связанных с пищевой промышленностью.

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Впрочем, большинство аналитиков не испытывают сомнений в том, что Apple со временем удастся вернуть себе потерянный трон. «Даже если ЕС утвердит нефтяное эмбарго для России, цена на нефть снова вырастет, и акции Saudi Aramco вслед за ней, это будет временное явление, высокотехнологичные же гаджеты прочно вошли в жизнь современного человека» – пишет один из трейдеров. С учетом того, что роль нефти как энергоресурса и сырья для изготовления топлива в мире будет постепенно снижаться, и она будет больше использоваться для химической промышленности, и не в таких огромных объемах, с ним сложно не согласиться. К тому же, сейчас в топ-5 по рыночной капитализации только одна компания не относится к сектору высоких технологий и Интернета – и это как раз Saudi Aramco.