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В США ускорили проверку ПО «Лаборатории Касперского»
Американские власти опасаются, что софт может использоваться для кибератак и получения доступа к данным
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Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники, ранее в нынешнем году администрация президента США Джо Байдена решила провести расследование в адрес «Лаборатории Касперского» и проверку выпускаемого компанией программного обеспечения. Основная тому причина - опасения по поводу гипотетических кибератак на фоне обострившейся международно-геополитической обстановки.

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По информации Reuters, Министерство торговли США уже занималось проверкой ПО «Лаборатории Касперского», но работа продвигалась слишком медленно, поэтому в марте текущего года администрация Байдена потребовала ускорить процесс. В итоге к нему подключилось и Министерство юстиции – американские власти подозревают, что российская фирма может обладать слишком тесными связями с правительством и спецслужбами РФ, а ее софт в перспективе может использоваться для проведения атак на информационную инфраструктуру, слежки и получения конфиденциальных данных.

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Американские регуляторы уже ввели запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» для федерального правительства – не исключен и сценарий, при котором ее ПО будет полностью запрещено к использованию в США. Юридических путей для этого может быть несколько, включай наиболее актуальный в последние два с половиной месяца санкционный.

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#сша #софт #информационная безопасность #антивирус #лаборатория касперского
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