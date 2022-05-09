Курс коина медленно, но планомерно снижается

Около 12 месяцев назад, весной 2021 года, майнящаяся с использованием твердотельных накопителей и жестких дисков криптовалюта Chia просто «взорвала» медийное поле – о ней писали крупные СМИ, а иногда даже называли «новым биткоином». На волне хайпа криптовалюта выросла сначала до 500, а потом, 15-16 мая, и до 1500 долларов США за единицу, а из магазинов пропали многие емкие SSD и HDD. Те же, что остались, предлагались по завышенной в 2-4 раза цене.

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К счастью для геймеров и других людей, которым требуются накопители большой емкости, Chia довольно быстро «сдулась», и в июле 2021 года торговалась уже менее, чем за 300 долларов. В дальнейшем стоимость коина медленно, но методично снижалась, в настоящий момент она составляет около 47-50 долларов, и о якобы «прорывной» криптовалюте давно почти не пишут и не вспоминают.

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Эта история выглядит довольно поучительной – каким бы революционным и перспективным не казался новый коин, нет никаких гарантий, что он однажды не рухнет и не окажется всем неинтересен – вкладывать в криптовалюту, как и в другие рискованные активы, стоит только те средства, которые вы готовы потерять. Так, некоторые отраслевые эксперты полагают, что переход Ethereum на «Proof of stake» постоянно откладывается именно из-за риска резкого падения курса криптовалюты, поэтому переход будет проведен лишь в случае, если коин начнет падать или выйдет из медийного поля, и такое событие поможет освежить к нему интерес, оказавшись в таком случае позитивным, а не негативным стимулом.