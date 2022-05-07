Сама компания обвинения отрицает

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Китайскую компанию Galax, более известную на международном рынке под брендом KFA2, заподозрили в торговле бывшими в употреблении графическими ускорителями. Сам вендор обвинения полностью отрицает, но китайские пользователи сообщают о таких следах использования, как потертости контактов PCI-Express и даже черные отметки, могущие свидетельствовать о начавшемся процессе окисления. Портал IT Home выложил фотографии контактов одной из таких видеокарт, полученные от недовольного клиента, но качество изображения недостаточно высокое, чтобы их разглядеть. Сама компания Galax спустя некоторое время заявила, что провела внутреннее расследование, по итогам которого выяснилось, что все проблемные экземпляры были произведены 19 апреля 2022 года. Как сообщает вендор, потертости на контактах могли появиться в результате предпродажных тестов, но это не объясняет, откуда в таком случае возникли следы окисления. Возможно, кто-то из клиентов в будущем обратится в суд и закажет независимую экспертизу - вендор все-таки является заинтересованной стороной, поэтому полностью доверять его информации в такой ситуации вряд ли оправданно.