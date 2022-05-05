Причина все та же - санкции Евросоюза

Криптовалютная биржа Coinbase разослала письма клиентам, являющимся гражданами РФ - как и Binance, в связи с санкциями Евросоюза, компания будет вынуждена ограничить доступ к торговле тем россиянам, у которых на криптокошельках находится коинов суммарно более, чем на 10 тысяч евро. Таким пользователям придется вывести деньги до 31 мая текущего года, в противном случае они могут быть заморожены.



Помимо этого, Coinbase запретила гражданам РФ пополнять свои счета свыше уже упомянутого лимита. Россияне, не располагающие эквивалентом 10 тысяч евро на своих счетах и криптовалютных кошельках, могут продолжать пользоваться сервисом в прежнем режиме - главное при этом не превышать установленный санкциями порог. Вероятно, аналогичные заявления в скором времени сделают и другие криптобиржи, легально работающие на территории Евросоюза, в противном случае у регуляторов и прочих государственных органов входящих в это объединение стран могут появиться к ним определенные претензии.



Впрочем, существуют и "серые" или находящиеся вне юрисдикции ЕС криптобиржи, которые вряд ли будут присоединяться к санкциям, к тому же, опытные криптотрейдеры наверняка найдут способы обхода подобного рода мер - например, создание дополнительных аккаунтов, хотя это может противоречить правилам бирж.



