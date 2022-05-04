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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Космодром SpaceX в Техасе связали с сокращением популяции некоторых видов птиц
Комплексная экспертиза по вопросу завершится через несколько недель
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Управление охоты и рыболовства США выпустило предварительный отчет, в котором сообщило о сокращении популяции некоторых видов птиц (в частности, куликов) в окрестностях поселка Бока-Чика в Техасе. Поблизости расположен частный космодром компании SpaceX Илона Маска, и инцидент связывают именно с этим объектом. "Под угрозой может быть вся жизненно важная среда обитания" - говорится в упомянутом документе.

Космодром SpaceX находится рядом с заповедником, ориентированным на обеспечение оптимальных условий жизни некоторых видов животных поэтому в настоящий момент государственными органами США проводится комплексная экспертиза, которая должна выяснить, действительно ли в сокращении популяции пернатых виновна именно компания Илона Маска, или оно вызвано какими-то иными причинами. Экспертиза должна завершиться в течение 1-2 месяцев - необходимо удостовериться, не представляет ли космодром опасности для среды обитания животных, находящихся на территории заповедника. Если выяснится, что причина все-таки в объекте SpaceX, компанию может ждать крупный скандал, а также финансовые и репутационные потери.


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#илон маск #spacex #космос #экология
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