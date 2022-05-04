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Американский бизнесмен Илон Маск, являющийся одним из двух богатейших людей мира, заявил, что Twitter всегда будет оставаться бесплатным для обычных пользователей, но для корпоративных клиентов, а также государственных ведомств и организаций в будущем возможно введение "небольшой платы".
В настоящий момент Twitter финансируется в основном за счет рекламы, Маск же выдвинул несколько идей для реализации новых бизнес-моделей, которые позволят социальной сети получать больше доходов. Здесь стоит напомнить, что компания уже пыталась внедрить платные подписки и другие подобные продукты, но их востребованность среди аудитории была относительно небольшой.
Опыт Илона в ведении бизнеса может пригодиться социальной сети - как недавно заявил миллиардер, он хочет, чтобы большая часть населения США пользовалась Twitter. В настоящий момент в соцсеть каждый день заходят около 40 миллионов американцев, и нет сомнений, что за счет своих огромных финансовых ресурсов и медийного влияния предприниматель может значительно увеличить это число. Эксперты полагают, что Маск может нанять нескольких специалистов по социальным сетям, консультантов, которые будут генерировать идеи по развитию Twitter и предлагать их лично ему и совету директоров.