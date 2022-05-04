Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Илон Маск предложил ввести плату для бизнес-пользователей Twitter
Для обычных юзеров соцсеть "всегда будет оставаться бесплатной"
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

реклама

Американский бизнесмен Илон Маск, являющийся одним из двух богатейших людей мира, заявил, что Twitter всегда будет оставаться бесплатным для обычных пользователей, но для корпоративных клиентов, а также государственных ведомств и организаций в будущем возможно введение "небольшой платы".
В настоящий момент Twitter финансируется в основном за счет рекламы, Маск же выдвинул несколько идей для реализации новых бизнес-моделей, которые позволят социальной сети получать больше доходов. Здесь стоит напомнить, что компания уже пыталась внедрить платные подписки и другие подобные продукты, но их востребованность среди аудитории была относительно небольшой.

Опыт Илона в ведении бизнеса может пригодиться социальной сети - как недавно заявил миллиардер, он хочет, чтобы большая часть населения США пользовалась Twitter. В настоящий момент в соцсеть каждый день заходят около 40 миллионов американцев, и нет сомнений, что за счет своих огромных финансовых ресурсов и медийного влияния предприниматель может значительно увеличить это число. Эксперты полагают, что Маск может нанять нескольких специалистов по социальным сетям, консультантов, которые будут генерировать идеи по развитию Twitter и предлагать их лично ему и совету директоров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #twitter #социальные сети #социальный рейтинг
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Илон Маск планирует серьезно увеличить аудиторию Twitter
Илон Маск назвал 30% комиссию Apple несправедливой и предложил снизить её в 10 раз
Космодром SpaceX в Техасе связали с сокращением популяции некоторых видов птиц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько на самом деле получил Олег Тиньков после продажи банка – реальная оценка стоимости TCS Group
38
Биткоин встретил начало мая ощутимым падением, а эксперты РБК ожидают снижения курса до $28 000
3
Бюджетные видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 скинула 50 000р
41
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться – GeForce GTX 1660 за 2 недели скинула 60%
24
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
22
Встроенная графика на процессорах Ryzen 8000 будет равна по скорости настольной Radeon RX 6600 – TH
6
Бюджетную Radeon RX 6400 сравнили в играх с народной Radeon RX 570
14
GTX 1060 начинает сдавать позиции - опубликована статистика Steam за апрель
+
Цены на процессоры Intel возвращаются к февральским минимумам – Core i3-12100F стоит всего 14 000р
5
Из российских магазинов пропали некоторые модели жестких дисков
15
Через сколько лет нужно менять флагманский процессор – Core i9-12900KS vs Core i9-9900K в тесте SH
19
Crystal Dynamics не бросит перезапуск Perfect Dark даже несмотря на переход в руки Embracer
+
Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке Тинькофф "за 3% от реальной стоимости"
33
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
225
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5900X ниже официальной стоимости на 6000р
8
Eidos Montreal разрабатывают новые игры на движке Unreal Engine 5
1
Фанатский ремейк Resident Evil 3 на Unreal Engine 4 доступен для скачивания
1
Разработчики симулятора жизни Paralives рассказали о запланированном для него контенте
1
Razer представила мощный игровой ноутбук с QuadHD OLED-экраном на 240 Гц
+
Неизвестные мошенники пытались взломать ПК известного блогера из РФ – реальная история от DG
13

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
209
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
38
Лучшие портативные компьютеры в 2022
1
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Сюжетные дополнения игры Borderlands | Краткий обзор
2

Сейчас обсуждают

Николай Врублевский
17:48
Все просто - если ты сделал УГ, то его закономерно спустили в унитаз. А вы чего хотели ? Оваций,од и дифирамбов ?
Activision объяснила, почему Call of Duty Vanguard с треском провалилась
Николай Врублевский
17:45
Сусанина не забудь - как он "отлюбил" поляков... И польскую жену Лжедмитрия...
Похоже, CDPR отменила русскую озвучку дополнений к Cyberpunk 2077
Zorro
17:42
Глянь какой парад 9 мая в Китае https://www.youtube.com/watch?v=cjS75kPADHc. а вот парад 9 мая но уже во Вьетнаме https://www.youtube.com/watch?v=tVWwiH2a_yk
Европа продолжает наращивать закупку российского газа несмотря на отказ платить рублями
Boris Kopyltsov
17:42
Надеюсь IDE на 40Гб?
Более половины компьютеров неспособны обновиться до Windows 11
Вадим Андриевский
17:36
А еще у тебя 4lен упал . Проверь . Пздц какой же ты бред о ценах пишешь.
Бюджетные видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 скинула 50 000р
Saint-14
17:35
для адекватных и здравомыслящих людей, умеющих критически мыслить
Европа продолжает наращивать закупку российского газа несмотря на отказ платить рублями
Вадим Андриевский
17:34
Не соаетовал бы брать Б/у на али . Или что то не брендовое.
Бюджетные видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce GTX 1660 скинула 50 000р
Test Test
17:33
Не у всех, у меня HDD под систему.
Более половины компьютеров неспособны обновиться до Windows 11
Серегарус
17:33
неужели нарушение логистических цепочек?
Выручка и прибыль Logitech в последнем квартале резко упали
Серегарус
17:31
с каждого по косарю, вот и покупка оправдалась
Илон Маск предложил ввести плату для бизнес-пользователей Twitter
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем