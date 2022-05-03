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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Nintendo снизила планы по выпуску приставок Switch на текущий финансовый год
Основная причина все та же - дефицит полупроводниковых компонентов
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Японская корпорация Nintendo сообщила о корректировке планов по выпуску игровой консоли Switch в сторону снижения - в текущем финансовом году (у компании он начался в апреле) будет произведено около 20 миллионов экземпляров. Для сравнения, годом ранее изначально планировалось выпустить 30 миллионов, но из-за влияния различных факторов целевой показатель был снижен до 23 миллионов.

Среди основных причин, которые заставили Nintendo умерить свои амбиции, можно выделить вездесущий дефицит полупроводниковых компонентов и сопровождающие последние пару лет любой крупный бизнес логистические проблемы - вызванная коронавирусом COVID-19 пандемия все еще продолжается и порой приводит к локдаунам различной степени жесткости, что показывает недавний пример Китая, где и сосредоточена немалая доля производственных мощностей японской фирмы. При этом спрос на Nintendo Switch остается высоким - продажи приставки уже перевалили за 100 миллионов штук, а представители компании считают, что устройство в настоящий момент находится в середине своего жизненного цикла.

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#nintendo #консоли #switch #экономика #приставки
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