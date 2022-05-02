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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Windows 11 распространяется крайне медленно - AdDuplex
Мнения по поводу скорости Windows 11 разных компаний и экспертов сильно различаются
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Выход операционной системы Windows 11 и ее позиционирование вызвали неоднозначную реакцию у обозревателей и пользователей по всему миру - новая ОС выглядела скорее как "проходная", чем как принципиально отличающаяся от привычной "десятки". Оценки по поводу скорости распространения системы также отличаются полярностью - например, считается, что среди геймеров, в том числе, использующих сервис Steam, доля Windows 11 растет быстрее, чем в свое время Windows 10, среди же пользователей в целом - нет.

Так, платформа AdDuplex провела очередное исследование, и, согласно его результатам, Windows 11 распространяется крайне неспешно: в апреле текущего года доля данной ОС выросла до 19.7% против 19.4% месяцем ранее. Самой же популярной системой Windows продолжает оставаться "десятка" версии 21H2. Доля более старых версий постепенно сокращается по мере того, как истекает или приближается к завершению срок их поддержки. Статистика AdDuplex собирается с десятков тысяч ПК, на которых установлены использующие AdDuplex SDK 2.0  приложения из Microsoft Store - возможно, выборка недостаточно велика, но она все равно позволяет составить впечатление об отношении пользователей к ОС и желании до нее обновляться.

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#microsoft #windows #статистика
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