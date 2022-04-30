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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России значительно выросла популярность онлайн-курсов по IT-специальностям
Об этом сообщило издание "Коммерсант"
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Как сообщило издание "Коммерсант", сославшись на Tinkoff Data, за последние два месяца в России лавинообразно возросла популярность онлайн-курсов, связанных с IT-специальностями - так, по данным платежного сервиса "Тинькофф Касса", в марте и апреле текущего года россияне потратили на подобные курсы на 30-40% больше денежных средств, чем за те же месяцы предыдущего.

Эксперты и сами продавцы и организаторы "айтишных" онлайн-курсов связывают подобную тенденцию с несколькими факторами. Среди ключевых можно выделить страх потерять текущую работу и текущий уровень доходов, высокую востребованность IT-специалистов не только в России, но и по всему миру, более, чем достойный уровень зарплат и возможность релокации. В свете последних событий многие граждане РФ задумываются об эмиграции из страны из-за несогласия с ее политическим курсом, санкций или финансово-экономических трудностей, а востребованная IT-специальность, особенно, допускающая удаленный заработок, позволяет сделать переезд более комфортным.

Подтверждают сведения Tinkoff Data также "Нетология", Skillbox и "Яндекс.Практикум" - популярность различных курсов выросла на десятки и даже сотни процентов. Например, по данным Skillbox, интерес россиян к аналитике данных вырос примерно на 600%, к Java - на 300%, к Python - на 100%. При этом многие работодатели настроены к прошедшим "пулеметные курсы" новичкам довольно скептически.  Так, директор по персоналу компании «МойОфис» Екатерина Дементьева отмечает, что выпускники онлайн-курсов часто сразу хотят получать высокую зарплату, даже если не имеют реального опыта, а глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов рекомендует параллельно с учебой участвовать в проектах open sourse - так можно и приобщиться к реальной работе, и улучшить свое резюме.

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#россия #it-специалисты #курсы
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