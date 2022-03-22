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В апреле Россию могут покинуть до 100 тысяч IT-специалистов
Такой прогноз дает Российская ассоциация электронных коммуникаций
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По мнению многих исследователей и социологов, IT-специалисты являются представителями интеллектуальной элиты общества - они не только выполняют умственную работу, зачастую творческую и весьма непростую, но и отличаются высоким уровнем доходов, и, в массе своей, прогрессивными, современными взглядами и ценностями, а также высоким уровнем критического мышления. С учетом сказанного выше, спрогнозированный Российской ассоциацией электронных коммуникаций вероятный отъезд из страны в апреле 70-100 тысяч айтишников может усугубить кризис, в котором пребывает экономика страны и привести к еще большей нехватке квалифицированных кадров в высокотехнологичных сферах деятельности.

Среди причин, вызвавших эту волну эмиграции, социологи выделяют как несогласие с так называемой "специальной военной операцией" РФ на территории Украины и общим политическим курсом страны, так и санкции и серьезнейшую международную изоляцию, в которой оказалась Россия за последний месяц. При этом в РАЭК отмечают, что многие IT-специалисты уезжают, но не увольняются с прежнего места работы, намереваясь какое-то время исполнять свои обязанности удаленно. Часть этих людей может вернуться после стабилизации политической и экономической обстановки, часть же будет искать способы "осесть" в странах Евросоюза или США, например, путем получения рабочей визы, и, в дальнейшем, вида на жительство.

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#санкции #россия #эмиграция
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kanindruzba
20:39
В апреле Россию могут покинуть до 100 тысяч IT-специалистов
nsvlnyy
20:39
"из" тех стран. Извините
В апреле Россию могут покинуть до 100 тысяч IT-специалистов
ogrizocker
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вот что делать когда там выводит на левую тему?
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Me4tatelI&gt;
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