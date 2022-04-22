Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Курс акций "Яндекса" достиг минимума за 4 года
Репутация компании была серьезно подорвана последними событиями, значительную роль играют и санкции
анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

реклама

Сегодня, 22 апреля 2022 года, курс акций "Яндекса" достиг минимального значения за последние 4 года и 9 месяцев - 1600 рублей, и хотя за этим последовал небольшой отскок, многие финансовые аналитики и трейдеры полагают, что дно еще не пробито. К такой ситуации привело сочетание множества негативных факторов - здесь и репутационные потери, вызванные недавней масштабной утечкой данных сервиса "Яндекс.Еда", и санкции, и отказ компании от большей части запланированных ранее инвестиций. Также "Яндекс" отозвал свои прогнозные заявления на текущий год, сославшись на условия высокой неопределенности.

Дальнейшее положение акций фирмы во многом будет зависеть от геополитической и макроэкономической обстановки, а также от того, как именно она выйдет из истории с коллективным иском пользователей "Яндекс.Еды". Принесенных руководителем этого сервиса публичных извинений явно недостаточно - по вине компании о его клиентах было раскрыто столько информации, что некоторым из них может угрожать опасность со стороны мошенников, квартирных воров или грабителей. Участники коллективного иска рассчитывают на компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей каждому, но хорошим шагом со стороны "Яндекса" был бы досудебный диалог с пострадавшими и денежные выплаты - причем именно денежные, а не в виде бонусов.

Обновлено: новый минимум - 1532 рубля.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #акции #россия #яндекс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские приставки PlayStation 4 и PlayStation 5 превратились в "кирпич": Sony отключила в РФ СМС-коды
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
68
Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
25
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
49
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
16
EVGA предлагает GeForce RTX 3060 за 369 долларов
29
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
29
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
Графические процессоры RTX 3000 и RX 6000 с марта подешевели на 10 и 11% соответственно
+
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
10
Процессоры AMD дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Ryzen 7 5800X ниже рекомендованной цены
25
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
18
Льготы импортерам вместо импортозамещения – новая идея Правительства РФ
15
Голландский техногигант выкупил партию стиральных машин, чтобы добыть из них дефицитные чипы
+
В Overwatch 2 были масштабно переработаны два из самых нелюбимых игроками персонажей первой части
4
Ryzen 7 5800X3D продемонстрировал разочаровывающий результат, обойдя Ryzen 7 5800X всего на 3% в 4К
16
Переиздание оригинальной Quake получило третий патч с тремя новыми уровнями и массой балансных изменений
+
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
5
Европейский автопроизводитель закупил партию стиральных машин с целю извлечения дефицитных чипов
2
Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
20

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
50
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
4
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
24
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
57
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
17
Ядерная энергетика будущего, типы реакторов и перспективы развития
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+
10 лучших SSD-накопителей для игрового компьютера апреля 2022 года
+

Сейчас обсуждают

Ляпучка
14:47
Не, эмулятор на ПК это не по-джедайски, надо в железе. Хотя, на ардуинке это всё-равно эмулятор, но тем не менее :)
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
saf-saf
14:46
хорошо верещив - знаешь, что курс рубля крепнет, в то время как от экономике окраины остались рожки да ножки)))) кричи кричи хохлобот - мне приятно)))
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Василий Сорокин
14:45
Что за бред не пояснишь насчет ядер которые регулируют собственное энергопотребление в зависимости от нагрузки? И у интел те что ты называешь медленными но энергоэффективными это какой то бред. Они МЕ...
Новые процессоры серии Ryzen PRO 6000 не оставляют шансов конкурентам от Intel
Антон Калантаренко
14:44
А я напоминаю, что спутники StarLink находятся на низкой орбите, через 8-12 лет гравитация сделает своё дело и они спокойно сгорят при входе в атмосферу
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
wwr222
14:44
Японское такое аниме. Там хентай или еще что...
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
ChandlerXAAP
14:44
Скорей бы, за такую игру и 10к не жалко будет на диске.
Разработчики God of War Ragnarok уверены, что игру удастся выпустить в текущем году
saf-saf
14:44
Последняя деноминация рубля в России состоялась в январе 1998 г, а не вчера. На сегодняшний день реальный курс такой, какой он есть без всяких лишних нулей. А по ППС рубль реально недооценен, а гривна...
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Wirys
14:42
Ты, минуснул? Вот. Правильно мыслишь. Баланс частоты и задержек. Все в цене. Прирост призрачен ДДР5.
G.Skill предлагает комплект памяти DDR5-6600 с задержками 34-40-40-105
Saint-14
14:40
А ты за родину, точнее за дворцы путлера и яхты олигархов пойдёшь помирать?
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
Василий Сорокин
14:39
Задержки влияют не столько на фпс, хотя тоже профит дают, сколько на возможное отсутствие микростатеров.
G.Skill предлагает комплект памяти DDR5-6600 с задержками 34-40-40-105
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем