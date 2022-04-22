Репутация компании была серьезно подорвана последними событиями, значительную роль играют и санкции

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Сегодня, 22 апреля 2022 года, курс акций "Яндекса" достиг минимального значения за последние 4 года и 9 месяцев - 1600 рублей, и хотя за этим последовал небольшой отскок, многие финансовые аналитики и трейдеры полагают, что дно еще не пробито. К такой ситуации привело сочетание множества негативных факторов - здесь и репутационные потери, вызванные недавней масштабной утечкой данных сервиса "Яндекс.Еда", и санкции, и отказ компании от большей части запланированных ранее инвестиций. Также "Яндекс" отозвал свои прогнозные заявления на текущий год, сославшись на условия высокой неопределенности.



Дальнейшее положение акций фирмы во многом будет зависеть от геополитической и макроэкономической обстановки, а также от того, как именно она выйдет из истории с коллективным иском пользователей "Яндекс.Еды". Принесенных руководителем этого сервиса публичных извинений явно недостаточно - по вине компании о его клиентах было раскрыто столько информации, что некоторым из них может угрожать опасность со стороны мошенников, квартирных воров или грабителей. Участники коллективного иска рассчитывают на компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей каждому, но хорошим шагом со стороны "Яндекса" был бы досудебный диалог с пострадавшими и денежные выплаты - причем именно денежные, а не в виде бонусов.



Обновлено: новый минимум - 1532 рубля.



